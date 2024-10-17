“قصف عشوائي”.. نازح من جباليا يروي عذابات رحلة الفرار إلى المجهول (فيديو)

بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامره لسكان شمال غزة بإخلاء منازلهم، شهدت المنطقة موجة نزوح جديدة، آلاف الفلسطينيين مثل بسام الحو يحاولون الفرار من جباليا باتجاه مدينة غزة، هربًا من القصف العشوائي الذي حوّل حياتهم إلى جحيم مستمر.

نزوح للمرة العشرين

بسام، الذي نزح عشرات المرات، يعبر عن يأسه قائلًا “هذه يمكن المرة العشرين التي ننزح فيها، صباح اليوم وزعوا منشورات تدعو للإخلاء، والقصف العشوائي لم يتوقف، أطفالنا ماتوا، بيوتنا انقصفت، ولا مكان نذهب إليه، لا نجد حتى خيامًا نسكن فيها. حسبي الله ونعم الوكيل”.

ويضيف بسام، مطالبًا بتحرك فوري من المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة “نناشد الجميع، نناشد الدول العربية والغربية الصامتة، أن تتحرك في القريب العاجل لإنهاء هذا الصراع، لإنهاء الإبادة، لإنهاء النزوح”.

قصف عشوائي

بسام، مثل الكثيرين، لا يعرف إلى أين يتجه في ظل القصف المستمر والدمار “مش عارف وين رايح، كله من وراء القصف العشوائي والنزوح والدمار، مفيش حد تحرك من بداية الحرب لحد الآن، هينا فوق السنة، لا أكل ولا شرب، إيش بدنا نسوي؟”.

هذه الكلمات تعكس معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يعيشون تحت نيران القصف، محاصرين بين الموت والنزوح، في انتظار نهاية غير معلومة لهذا الصراع.