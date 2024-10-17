لأول مرة.. غارات إسرائيلية تستهدف مناطق البقاع في لبنان عقب إنذارات إخلاء (فيديو)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، غارات على مناطق عدة في شرق لبنان وجنوبه.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن أصدرت القوات الإسرائيلية إنذارات إخلاء طالت بعض المناطق في البقاع للمرة الأولى منذ بدء التصعيد ضد معاقل حزب الله.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ربع أراضي لبنان باتت مشمولة بإنذارات إخلاء إسرائيلية حتى الأسبوع الماضي.

واستهدفت الغارات منطقتي البرج الشمالي والحوش، القريبتين من مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان.

ونفذت الغارتان بعد أن حذر جيش الاحتلال سكان المنطقتين من إخلاء مبنيين ومحيطهما بمسافة لا تقل عن 500 متر، حيث أفاد الجيش بأن المباني تقع بالقرب من “منشآت ومصالح تابعة لحزب الله”.

وتعرضت ثلاث بلدات على الأقل لغارات إسرائيلية، في منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث تم استهداف أبنية في بلدات سرعين وتمنين الفوقا والسفري، بعد 10 دقائق فقط من صدور إنذار الإخلاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لبلدات في منطقة البقاع، التي شهدت تصعيدًا في الضربات الجوية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر/أيلول.