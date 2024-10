“مباشر ومتعمد”.. اليونيفيل تتهم إسرائيل بإطلاق النار على برج مراقبة تابع لها جنوبي لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة في أحد مواقعها بجنوب البلاد، بعد أيام من حوادث مماثلة أدت إلى إصابة أفراد منها بجروح وأثارت تنديدا دوليا.

UNIFIL statement:

This morning, peacekeepers at a position near Kafer Kela observed an IDF Merkava tank firing at their watchtower. Two cameras were destroyed, and the tower was damaged.

Yet again we see direct and apparently deliberate fire on a UNIFIL position.

— UNIFIL (@UNIFIL_) October 16, 2024