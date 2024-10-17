جباليا.. عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة وحماس ترد على مزاعم الاحتلال (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصفت إسرائيل مدرسة “أبو حسين” الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، وأدى القصف إلى اندلاع النيران في خيام النازحين في باحة المدرسة.

وأكد مكتب الاعلام الحكومي في غزة، في آخر إحصاء حول الواقعة، استشهاد 28 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 160 آخرين.

وقال المكتب في بيان “هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال إلى 192 مركزاً للنزوح والإيواء، وتضم هذه المراكز مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال”.

تكدس الشهداء والجرحى في المستشفى

وأظهرت صور بثتها الجزيرة مباشر، تكدس الشهداء والجرحى في مستشفى كمال عدوان، الذي يعاني أصلا من نقص في الكوادر الطبية والمستلزمات.

كما بينت المشاهد وجود العديد من الأطفال بين ضحايا القصف الذين وصلوا إلى المستشفى.

مزاعم الاحتلال

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتياله لعدد من مقاتلي حركتي حماس والجهاد كانوا في باحة المدرسة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ13 على التوالي اجتياح جباليا، فارضًا عليها حصارًا خانقًا وتجويعًا، فضلًا عن قصف عنيف ومستمر ونسف للبيوت.

حماس ترد

بدورها، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالهجوم الإسرائيلي على المدرسة، وقالت “المجزرة المروعة في مدرسة أبو حسين في جباليا جريمة إبادة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها وعواقبها”.

وأضافت في بيان “شمال قطاع غزة يتعرض لمحرقة وإبادة جماعية وتهجير ممنهج على مرأى ومسمع من العالم”.

ونفت الحركة مزاعم الاحتلال، قائلة “ادعاءات الاحتلال الإرهابي استخدام مدرسة أبو حسين لأغراض المقاومة أكاذيب وسياسة ممنهجة لتبرير جريمته بحق النازحين الأبرياء”.