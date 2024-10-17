مصريون عالقون في غزة يستغيثون: أعيدونا من الجحيم (فيديو)

ناشد مصريون عالقون في قطاع غزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادتهم إلى البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

ونشر محمود جمال عبدالمنعم مقطعًا مصورًا على حسابه على إنستغرام تحت عنوان “أعيدونا من الجحيم”، ورافقه اثنان من المصريين العالقين في غزة، وكشف الجميع عن هوياتهم المصرية، جوازات سفرهم وبطاقات هوياتهم الشخصية.

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وقال محمود إنه عالق في غزة منذ أكثر من عام، وإن أهله على مدار كل تلك المدة حاولوا بكل الطرق التواصل مع الجهات المصرية المختصة لإخراهم لكن دون جدوى.

وأوضح أن زوجته تعاني من ظروف صحية صعبة وتحتاج لعلاج خارج القطاع، وقال “نريد من الرئيس السيسي أن ينظر إلى المصريين في غزة بعين الرأفة وأن يعمل على إجلائنا إلى بلدنا”.

“لا أريد أن أخسر أولادي”

بدوره، قال محمد خليل شفيق، إنه مصري من محافظة السويس، وهو عالق في غزة رفقة أسرته منذ بداية العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أنهم يعيشون ظروفا معيشية صعبة جدًا في ظل الحرب.

وأضاف بأسى “أريد أن أعيش في بلدي مصر، لا أريد أن أخسر أولادي هنا بسبب الظروف”.

“كل يوم يسوء الوضع”

أحمد محفوظ خليفة من محافظة بني سويف، هو أيضًا عالق في غزة، وقال إنه كان قد ذهب للزواج قبل الحرب وكان من المقرر أن يعود مباشرة، لكنه علق في غزة.

وأضاف خليفة “على مدار عام أذهب إلى المعبر في رفح، ويطلبون منا أولاً التنسيق مع الجهات المصرية، وطوال هذه المدة لم نتمكن، كل يوم يسوء الوضع أكثر من قبله، عايشين على كف عفريت”.