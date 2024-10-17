نائب عن حزب الله: إسرائيل لم تسيطر على أي قرية في جنوب لبنان والعبرة بالخواتيم (فيديو)

أكد عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى الآن أن يسيطر على أي قرية في جنوب لبنان.

وقال إن قيادة الجماعة تنسق بعناية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشأن الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابعان ملف المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وعلى المستوى السياسي قال فضل الله “منذ بدء جبهة الإسناد قبل سنة، فإن نبيه بري والحكومة يتوليان التفاوض مع الموفدين الدوليين من أجل الوصول إلى وقف العدوان، واليوم يسعيان إلى الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار”.

وقال إن هذا الملف “يتابع بدقة وتنسيق كامل بين قيادة حزب الله ونبيه بري، وأضاف “لسنا بوارد الدخول في أي تفصيل يتعلق بهذا الأمر، بل متروك للجهود السياسية التي تجري على أكثر من صعيد”.

خيار قيادة المقاومة

وقال فضل الله إن “خيار قيادة المقاومة مواصلة القتال بكل الوسائل التي تحتاجها المواجهة من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه وإجباره على وقف عدوانه”.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية البرّية التي تشنها إسرائيل، قال فضل الله “أؤكد اليوم أنه -في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي- لم يستقر في منطقة، بالعكس تماما هو يتقدم من داخل المستوطنات والمقاومة تواجهه، منذ أسبوعين لم يتمكن من احتلال أي قرية”.

“العبرة بالخواتيم”

وقال النائب عن حزب الله، إن الاحتلال ظن أنه “باغتيال قائدنا وارتكاب مجازر ضد شعبنا سينهي المقاومة، لكن الرد عليه في الميدان كان قويا وواضحا”.

وأكد فضل الله أنه لن يستطيع أحد شطب المقاومة، وقال “العبرة بالخواتيم” وأشار إلى أن “الاحتلال يريد حربا يقضي من خلالها على المقاومة، لكن المقاومة ستحبط مخططاته”.

وقال فضل الله إن الأولوية الآن هي وقف العدوان الصهيوني على لبنان، وأضاف “لا خيار لنا إلا سواعد المقاومين وما يفرضونه في الميدان”.