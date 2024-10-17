نتنياهو يعلّق على استشهاد يحيى السنوار (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “الشر تلقى ضربة قاصمة” بعد قتل زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار خلال عملية عسكرية في جنوبي قطاع غزة.

واستدرك نتنياهو في كلمة، مساء اليوم الخميس، أن ذلك لا يعني أن المهمة قد اكتملت، مشيرًا إلى أن الجيش سيواصل العمل بمنتهى القوة حتى إعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأضاف أن إعادة الأسرى التزام شخصي منه تجاه عائلاتهم، مكررًا القول إن إسرائيل في حرب وجودية.

وقال نتنياهو إن حركة (حماس) لن تحكم قطاع غزة مرة أخرى، زاعمًا أن هذه فرصة لشعب القطاع لتحرير أنفسهم من قبضتها.

ودعا نتنياهو أفراد حركة (حماس) إلى إلقاء سلاحهم، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديهم.

وجاءت كلمة نتننياهو بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك قتل يحيى السنوار.