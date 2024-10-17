واشنطن تعلق على تقارير بشأن استخدام جيش الاحتلال للمدنيين في غزة كدروع بشرية

وسط دعمها المتواصل لإسرائيل، وصفت الولايات المتحدة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استخدام الجنود الإسرائيليين للمدنيين كدروع بشرية في غزة بأنها “مزعجة للغاية”، مؤكدة أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لذلك”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، وذلك تعقيبًا على تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز).

وأشار ميلر إلى أنه إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير صحيحة، فإنها “غير مقبولة على الإطلاق”. وأكد أن “لا يوجد أي سبب لاستخدام المدنيين كدروع بشرية، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لذلك”.

وأضاف أن هذه الأفعال، إذا صحت، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي، على حد وصفه.

دعوات للمحاسبة

وفي حال التأكد من “وقوع انتهاكات”، دعا ميلر الجيش الإسرائيلي إلى محاسبة المعنيين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة (نيويورك تايمز)، صحة شهادات العاملين الصحيين في غزة الذين وثّقوا “الرعب” الذي شهدوه، مشيرة إلى أن انتقادات مؤيدي إسرائيل للتقرير لا تستند إلى أدلة.

ووفقًا للصحيفة، أفاد جنود ومسؤولون إسرائيليون لم تُذكر أسماؤهم، أن الجيش استخدم المدنيين الفلسطينيين المعتقلين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في خمس مدن بغزة، حيث أُجبر هؤلاء المدنيون على الذهاب إلى مناطق يُعتقد أن عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد نصبوا فيها كمائن لجيش الاحتلال.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشأن تعامل إسرائيل مع المدنيين في هجومها المستمر منذ عام على غزة. لكن نادرا ما كانت مثل هذه التصريحات تقترن بعواقب، علما بأنّ الرئيس جو بايدن لم يجمّد سوى شحنة واحدة فقط من الأسلحة لإسرائيل حتى الآن.