“يجب أن تتركني أنتهي”.. كامالا هاريس تحتد على مذيع فوكس نيوز (شاهد)

شاركت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أمس الأربعاء، حيث دارت مناقشات حادة حول سياسة الهجرة وتغيير مواقفها السياسية. وأكدت هاريس أنها، إذا انتُخبت، لن تمثل استمرارًا لرئاسة جو بايدن.

وأضافت نائبة الرئيس التي تحتفل الأحد المقبل بعيد ميلادها الستين “على غرار أيّ زعيم جديد يتولّى منصبه، سأحمل خبرتي وتجاربي المهنية وأفكاري الجديدة، فأنا أمثّل جيلا جديدا من القادة”.

وجاءت المقابلة التي أجرتها هاريس مع المذيع بريت باير، وهي الأولى لها على الشبكة التي تحظى بشعبية لدى المحافظين، في إطار محاولة المرشحة الديمقراطية توسيع قاعدة دعمها بين الناخبين الجمهوريين قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات.

.@BretBaier: “Why is half the country supporting [Trump]? Why is he beating you in a lot of swing states?” VP Kamala Harris: “This is an election for president of the United States. It’s not supposed to be easy.” pic.twitter.com/Q4jTdOR5yz — Fox News (@FoxNews) October 17, 2024

احتدام النقاش

واحتد النقاش مرارًا خلال المقابلة التي استمرت 30 دقيقة، إذ تحدث كلاهما في وقت واحد، وضغط باير على هاريس بشأن سياسات الهجرة وتغيّر مواقفها منذ حملتها الرئاسية الأولى في 2020. وردّت هاريس قائلة “هل يمكنني أن أنتهي من حديثي، من فضلك.. يجب أن تتركني أنتهي”.

Bret Baier: “How many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last three and a half years?” Kamala Harris: “Bret, let’s just get to the point, OK? The point is that we have a broken immigration system that needs to be… pic.twitter.com/Do3DeQJMuM — Fox News (@FoxNews) October 17, 2024

كما حاولت هاريس تحويل دفة النقاش إلى انتقاد منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، ووصفت رئاستها بأنها ستكون مختلفة عن بايدن، مشيرة إلى أن الناس “سئموا من قائد يدعي القيادة ويقضي وقته في الإهانات والانخراط في المظالم الشخصية”، ووصفت ترامب بأنه “غير مستقر”.