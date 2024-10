“يجب أن تتركني أنتهي”.. كامالا هاريس تحتد على مذيع فوكس نيوز (شاهد)

شاركت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أمس الأربعاء، حيث دارت مناقشات حادة حول سياسة الهجرة وتغيير مواقفها السياسية. وأكدت هاريس أنها، إذا انتُخبت، لن تمثل استمرارًا لرئاسة جو بايدن.

وأضافت نائبة الرئيس التي تحتفل الأحد المقبل بعيد ميلادها الستين “على غرار أيّ زعيم جديد يتولّى منصبه، سأحمل خبرتي وتجاربي المهنية وأفكاري الجديدة، فأنا أمثّل جيلا جديدا من القادة”.

وجاءت المقابلة التي أجرتها هاريس مع المذيع بريت باير، وهي الأولى لها على الشبكة التي تحظى بشعبية لدى المحافظين، في إطار محاولة المرشحة الديمقراطية توسيع قاعدة دعمها بين الناخبين الجمهوريين قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات.

.@BretBaier: “Why is half the country supporting [Trump]? Why is he beating you in a lot of swing states?”

VP Kamala Harris: “This is an election for president of the United States. It’s not supposed to be easy.” pic.twitter.com/Q4jTdOR5yz

