أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان ينعون يحيى السنوار (فيديو)

نعى أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة الشهيد يحيى السنوار، وأكدوا أن استشهاده لا يعني موت المقاومة الفلسطينية.

وسادت حالة من الحزن والوجوم بين أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان بعد خبر استشهاد السنوار، كما انصرف أبناء المخيمات لمتابعة تفاصيل استشهاده عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بعض المخيمات، أقيمت صلاة الغائب عليه، ورُفعت التكبيرات من مآذن المساجد، فيما تلت مساجد أخرى، الجمعة، بيان النعي الذي أصدرته حركة (حماس).

كما عبّر أبناء المخيمات عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد السنوار، رغم الحزن والغضب، واعتبروا أن استشهاده جاء بعدما شاهد بعينيه “طوفان الأقصى”، وكان ثابتًا على موقفه، حاملًا سلاحه في مقدمة الصفوف، ليسجل أنه قائد سقط على الجبهة الأمامية.

ووصف بعض أبناء المخيمات، السنوار، بأنه “رجل أسطوري وقائد العبور نحو التحرير، كتب بدمه فصلًا جديدًا في مسيرة التحرير”.

وقال آخرون إن “استشهاد السنوار، كقائد لا يعني موت المقاومة الفلسطينية في غزة، فهي باقية ولن تتوقف”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن القيادي في حركة (حماس) خليل الحية استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، مشددًا على السير في دربه بمواجهة الاحتلال، ومؤكدًا تمسك الحركة بخروج قوات الاحتلال من غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين.