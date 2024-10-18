أول تعليق من ترامب على استشهاد يحيى السنوار

اعتبر المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار يجعل السلام في الشرق الأوسط “أكثر سهولة”.

وقال ترامب “أنا مسرور بأن بيبي قرر القيام بما كان ينبغي عليه القيام به”، في إشارة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأدلى ترامب بتصريحه لدى وصوله إلى ديترويت في ولاية ميشيغان حيث سيعقد تجمعًا انتخابيًا مضيفًا أن نتنياهو “قام بعمل جيد”.

ورأى ترامب أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “يحاول صده في حين أن عليه على الأرجح القيام بعكس ذلك”، لافتًا إلى أنه يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي قريبًا.

واستشهد السنوار خلال مواجهة مع قوات إسرائيلية في مخيم تل السلطان شمال غربي مدينة رفح بقطاع غزة، الأربعاء.