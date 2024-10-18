إصابة جنديين إسرائيليين برصاص “متسللين” جنوب البحر الميت والجيش الأردني يرد على مزاعم الاحتلال (شاهد)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة جنديين من جيش الاحتلال، جراء إطلاق نار وقع جنوب البحر الميت، “وذلك بعد رصد مسلحين تسللوا عبر الحدود من الأردن”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن تبادلًا لإطلاق نار وقع مع مسلحين تسللوا عبر الحدود الأردنية نحو مستوطنة “ناؤوت هكيكار” جنوبي البحر الميت؛ مما أسفر عن إصابات عدة. وزعمت الصحيفة أن منفذي العملية ارتدوا “زيًّا عسكريًّا”.

“تسللوا من الأردن”

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “رصدت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المسلحين تسللوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت”.

وأضاف “هرعت قوات الجيش إلى المكان وتمكّنت من تحييد مسلحين اثنين أطلقا النار نحوها”، مضيفًا أن قواته تقوم “بتمشيط المنطقة”.

ويستخدم الجيش كلمة “تحييد” في معظم الأحيان ليقول إنه تمّ قتل المهاجمين، وفي أحيان أخرى إذا تمّ اعتقالهم أو إذا أصيبوا بجروح، أي أنهم أصبحوا خارج القدرة على إلحاق الأذى.

وفي أعقاب الحادث، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة بحثًا عن منفذين آخرين محتملين، حيث تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل الحادث وملابساته.

الجيش الأردني يرد

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش، أنه “لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة”.

وبيّن المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات، مؤكدًا “ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة”.