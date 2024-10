الأونروا ترد على تقارير إسرائيلية بشأن مقتل أحد موظفيها مع يحيى السنوار

دحض المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، ادعاءات متداولة في إسرائيل ووسائل التواصل الاجتماعي بأن أحد موظفي الوكالة قُتل مع يحيى السنوار.

وقال لازاريني، في منشور على منصة إكس “مرة أخرى، يتم استخدام المعلومات غير المؤكدة.. في وقت سابق من اليوم، تداولت وسائل الإعلام الاجتماعية والإسرائيلية أنباء عن مقتل أحد موظفي الأونروا مع رئيس حركة حماس في غزة”.

وأكد مسؤول الأونروا، أن الموظف المذكور على قيد الحياة، وهو يقيم حاليًّا في مصر، حيث سافر مع عائلته في شهر إبريل/نيسان عبر معبر رفح، وأضاف قائلا “لقد حان الوقت لوضع حد لحملات التضليل”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، انتشرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية تزعم مقتل أحد موظفي الأونروا مع زعيم حماس في غزة، حسب مفوض الأونروا.

وأمس الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل يحيى السنوار، وأقرّ في وقت سابق من مساء الخميس، بأن قتل السنوار في قطاع غزة كان “بمحض الصدفة”.

والسنوار يعد أحد أبرز قادة حركة حماس في قطاع غزة، وكان هدفًا رئيسيًّا لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة، وتتهمه إسرائيل بأنه العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

