الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 بينهم ضابطان من لواء غولاني جنوبي لبنان (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين و3 جنود من لواء غولاني في المعارك جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان، مساء الخميس، إن ضابطين آخرين و8 جنود أصيبوا إصابات بالغة خلال الاشتباكات مع (حزب الله) في جنوبي لبنان.

وأضاف البيان أن جنديًا من “الكتيبة 450” أصيب إصابة بالغة، أمس الأربعاء، في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ أكتوبر 2023 إلى 745 ضابطًا وجنديًا.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 من جنودنا في المعارك الدائرة جنوبي #لبنان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/JrOGdnEZkG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2024

وقال (حزب الله) في بيان، مساء الخميس، إنه رصد مقتل 55 من ضباط وجنود الاحتلال وإصابة أكثر من 500 عسكري خلال المعارك، بالإضافة إلى تدمير 20 دبابة “ميركافاه” و4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، وإسقاط مسيّرتين من نوع “هرمز 450”.

وأوضح الحزب أن “هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو الإسرائيلي في القواعد والثكنات العسكرية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية وصولًا إلى عمق فلسطين المحتلة”.

وأعلن الحزب في البيان “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة”، وذلك “بناءً على توجيهات قيادة المقاومة”.

وأعلن (حزب الله)، في وقت سابق الخميس، تدمير دبابتين إسرائيليتين في مرتفع اللبونة، بقضاء صور في جنوب لبنان، بعد استهدافهما بصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب، يوم الأربعاء، مقتل جنود من جيش الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة جرت من “مسافة صفر” في محيط بلدة القوزح، القريبة من الحدود الجنوبية للبنان.