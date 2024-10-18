سياسة|قطاع غزة

الصحة العالمية: إسرائيل تمنع دخول منظمات طبية إلى غزة والجميع هناك يموتون جوعا

“وضع غير إنساني”

سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء، الذي داهمته قوات الاحتلال مرار في وقت سابق (رويترز)
18/10/2024-|آخر تحديث: 18/10/202412:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل منعت دخول منظمات طبية ومتخصصون يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، فيما قال المدير العام للمنظمة “إن الجميع تقريباً في قطاع غزة الفلسطيني يتضورون جوعاً، وأن هذا وضع غير إنساني”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل منعت دخول متخصصين يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة.

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الدعم الحيوي للخدمات الطبية

وأشارت المنظمة يوم الخميس إلى أن ثماني منظمات وأكثر من 50 موظفا متخصصا تأثّروا منذ أغسطس/آب جراء الحصار الإسرائيلي.

وكان من المقرر أن يقدم المتخصصون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للعاملين في الرعاية الصحية في منشآت مثل مستشفى غزة الأوربي ومستشفى ناصر، حسب ما ذكرت المنظمة.

منع المشاركة في جهود الإغاثة

وأفادت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية بأن من بين المنظمات التي تم منعها من دخول غزة كانت الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية غير الربحية، التي تدعم الفلسطينيين المحتاجين للرعاية الطبية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل منظمات كاملة من المشاركة في جهود الإغاثة لقطاع غزة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لهذه الفرق الخارجية في تقديم الخدمات الطبية الأساسية، وطالبت بالسماح الكامل لدخول فرق الإغاثة الطارئة.

“تجويع الجميع غير إنساني”

من ناحية أخرى قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أمس الخميس “إن الجميع تقريباً في قطاع غزة الفلسطيني يتضورون جوعاً، وإن هذا وضع غير إنساني”.

وقال في منشور على منصة إكس أمس الخميس “وفقاً لأحدث التقييمات، فإن كل شخص تقريباً في غزة يعاني من الجوع.. وهذا أمر غير إنساني”.

ودعا في منشوره إلى إتاحة الوصول الفوري لجميع المساعدات الإنسانية، بدءاً من الغذاء والدواء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والذين يحتاجون إلى العلاج بشكل عاجل.

وقال “تستمر منظمة الصحة العالمية في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، فالدواء الأفضل هو السلام”.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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