الصحة العالمية: إسرائيل تمنع دخول منظمات طبية إلى غزة والجميع هناك يموتون جوعا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل منعت دخول منظمات طبية ومتخصصون يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، فيما قال المدير العام للمنظمة “إن الجميع تقريباً في قطاع غزة الفلسطيني يتضورون جوعاً، وأن هذا وضع غير إنساني”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل منعت دخول متخصصين يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة.

Almost everyone in #Gaza is going hungry according to the latest assessment. This is inhumane.@WHO calls for immediate access for all humanitarian aid, starting with food and medicine for severely malnourished children, who need to be treated urgently. WHO continues to call… pic.twitter.com/U0YGTc8IrU — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 17, 2024

الدعم الحيوي للخدمات الطبية

وأشارت المنظمة يوم الخميس إلى أن ثماني منظمات وأكثر من 50 موظفا متخصصا تأثّروا منذ أغسطس/آب جراء الحصار الإسرائيلي.

وكان من المقرر أن يقدم المتخصصون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للعاملين في الرعاية الصحية في منشآت مثل مستشفى غزة الأوربي ومستشفى ناصر، حسب ما ذكرت المنظمة.

Escalating violence in the north of #Gaza has blocked humanitarian missions from reaching people with food and medical supplies. Meanwhile, health care continues to be attacked. We ask Israel to give @WHO and our partners access to the north so we can reach those who desperately… pic.twitter.com/DVwvn7J2vM — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 16, 2024

منع المشاركة في جهود الإغاثة

وأفادت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية بأن من بين المنظمات التي تم منعها من دخول غزة كانت الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية غير الربحية، التي تدعم الفلسطينيين المحتاجين للرعاية الطبية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل منظمات كاملة من المشاركة في جهود الإغاثة لقطاع غزة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لهذه الفرق الخارجية في تقديم الخدمات الطبية الأساسية، وطالبت بالسماح الكامل لدخول فرق الإغاثة الطارئة.

“تجويع الجميع غير إنساني”

من ناحية أخرى قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أمس الخميس “إن الجميع تقريباً في قطاع غزة الفلسطيني يتضورون جوعاً، وإن هذا وضع غير إنساني”.

وقال في منشور على منصة إكس أمس الخميس “وفقاً لأحدث التقييمات، فإن كل شخص تقريباً في غزة يعاني من الجوع.. وهذا أمر غير إنساني”.

The healthcare sector has completely collapsed over the last year and has been getting only a trickle of humanitarian aid. Join us for fundraising dinners for Gaza across the nation which include presentations by PAMA board members and emergency medical team doctors who have… pic.twitter.com/50KVl6VaC1 — PAMA (@pamapalestinian) October 16, 2024

ودعا في منشوره إلى إتاحة الوصول الفوري لجميع المساعدات الإنسانية، بدءاً من الغذاء والدواء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والذين يحتاجون إلى العلاج بشكل عاجل.

وقال “تستمر منظمة الصحة العالمية في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، فالدواء الأفضل هو السلام”.