الصحة العالمية: إسرائيل تمنع دخول منظمات طبية إلى غزة والجميع هناك يموتون جوعا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل منعت دخول منظمات طبية ومتخصصون يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، فيما قال المدير العام للمنظمة “إن الجميع تقريباً في قطاع غزة الفلسطيني يتضورون جوعاً، وأن هذا وضع غير إنساني”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل منعت دخول متخصصين يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة.

Almost everyone in #Gaza is going hungry according to the latest assessment. This is inhumane. @WHO calls for immediate access for all humanitarian aid, starting with food and medicine for severely malnourished children, who need to be treated urgently.

وأشارت المنظمة يوم الخميس إلى أن ثماني منظمات وأكثر من 50 موظفا متخصصا تأثّروا منذ أغسطس/آب جراء الحصار الإسرائيلي.

وكان من المقرر أن يقدم المتخصصون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للعاملين في الرعاية الصحية في منشآت مثل مستشفى غزة الأوربي ومستشفى ناصر، حسب ما ذكرت المنظمة.

Escalating violence in the north of #Gaza has blocked humanitarian missions from reaching people with food and medical supplies. Meanwhile, health care continues to be attacked.

We ask Israel to give @WHO and our partners access to the north so we can reach those who desperately… pic.twitter.com/DVwvn7J2vM

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 16, 2024