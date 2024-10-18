لحظة ضرب متضامنة أجنبية مع قاطفي الزيتون في الضفة وتنديد أممي باستخدام الاحتلال لأساليب “تشبه الحرب” (شاهد)

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، على متضامنة أجنبية خلال تطوعها في قطف الزيتون مع المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوبي الخليل في الضفة الغربية، وأظهرت لقطات لحظة ضرب الناشطة وإصابتها بشدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب بالعصي على متضامنة أجنبية كانت متطوعة في قطف الزيتون مع المواطنين في قرية سوسيا بالقرب من مستوطنة ومنعوا المواطنين من قطف الزيتون.

وأفادت بأن المتضامنة رفضت نقلها بإسعاف الاحتلال، ونقلت بإسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني لتلقي العلاج في مستشفى أبو الحسين القاسم في بلدة يطا جنوبي الخليل.

والشهر الماضي، قتل جيش الاحتلال المتضامنة الأمريكية التركية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة.

عنف متزايد خلال موسم قطف الزيتون

وأمس، استشهدت الفلسطينية حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عامًا) متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال أثناء مشاركتها بجني ثمار الزيتون مع عائلتها في بلدة فقوعة القريبة من جدار الفصل العنصري، شمال شرقي جنين بالضفة.

وحذر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حقّ، من أن العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون خلال موسم قطف الزيتون في الضفة يهدد أمن ومعيشة الفلسطينيين في المنطقة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أنه تم توثيق 32 هجوما شنه مستوطنون إسرائيليون منذ بداية الشهر، وأُصيب 39 فلسطينيا أثناء قطف الزيتون في هذه الهجمات، وتم تخريب نحو 600 شجرة وشتلة أو قطعها أو سرقتها.

هجمات المستوطنين

وعادة ما يشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على المزارعين الفلسطينيين وحقولهم، وتتزايد الهجمات مع موسم قطف ثمار الزيتون خلال أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

واليوم أيضا أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص تجاه قاطفي زيتون فلسطينيين ببلدة كفر اللبد بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال أيمن غريب، الناشط بمقاومة الاستيطان، إن قوات من الجيش الإسرائيلي وصلت الموقع بعد إطلاق النار وأطلقت قنابل الغاز تجاه المزارعين الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

والاثنين الماضي، أصيب 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين هاجموا قاطفي ثمار الزيتون ببلدة قُصرة جنوبي نابلس.

“أساليب فتاكة تشبه الحرب”

بدوره، ندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة باستخدام إسرائيل لما وصفها بأساليب “تشبه الحرب” ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وقال إن 9 فلسطينيين قُتلوا هناك خلال أسبوع.

وذكر المتحدث باسم المكتب (ينس لايركه) للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف “القوات الإسرائيلية تستخدم أساليب فتّاكة تشبه الحرب في الضفة الغربية، ما يثير مخاوف بالغة بشأن الاستخدام المفرط للقوة ويفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس”.

وقال إن 9 أشخاص، من بينهم طفل، قُتلوا في الفترة من الثامن إلى 14 من أكتوبر/تشرين الأول، وذكر أن القوات الإسرائيلية اتهمت معظم القتلى بالضلوع في مهاجمة إسرائيليين.