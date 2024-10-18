الكشف عن نتيجة فحص مسدس السنوار وارتباطه بضابط إسرائيلي قُتل قبل سنوات

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، نتيجة فحص المسدس الذي تم العثور عليه مع الشهيد يحيى السنوار، واعتُقد أنه يعود لضابط إسرائيلي قُتل قبل عدة سنوات.

وذكرت أنه بعد الفحوص تبيّن أن “المسدس لا يعود إلى المقدم محمود خير الدين الذي سقط في عملية خان يونس عام 2018”.

وكانت القناة 7 الإسرائيلية، قد ذكرت أن الجيش أرسل المسدس إلى قاعدة العمليات الخاصة التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، للتأكد مما إذا كان المسدس يعود إلى الضابط الذي كان يعمل في منظومة العمليات الخاصة التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

לאחר בדיקות: האקדח שנמצא על סינוואר – הוא לא האקדח של סא”ל מחמוד חיר א-דין ז”ל שנפל במבצע בחאן יונס ב-2018@Doron_Kadosh https://t.co/I6qBQ5Vx0s — גלצ (@GLZRadio) October 18, 2024

“عملية سرية”

وقُتل المقدم محمود خير الدين خلال “عملية سرية” جرى تنفيذها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يذكر أن المقدم الإسرائيلي قد قُتل في الاشتباك الذي وقع مع القيادي القسّامي نور الدين بركة الذي استشهد في الواقعة نفسها، وذلك بعد محاولة إسرائيلية فاشلة لزراعة أجهزة تجسس في نظام اتصالات حماس في غزة.

وقال جيش الاحتلال، أمس الخميس، إنه اغتال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك عن طريق “الصدفة” في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.