بعد إعلان مقتل السنوار.. الأزهر ينعى شهداء المقاومة الفلسطينية ويصفهم بـ”الأبطال”

نعى الأزهر الشريف، الجمعة، شهداء المقاومة الفلسطينية ووصفهم بـ”الأبطال”، رافضًا بشدة نعتهم بـ”الإرهابيين”.

يأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

“على مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة”

وقال الأزهر في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس “ينعى الأزهر الشريف شهداء المقاومة الفلسطينية الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة”.

وأكد البيان أن هذه اليد “الصهيونية عاثت في أرضنا العربية فسادً وإفسادًا، فقتلت وخرَّبت، واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموتى في القبور، وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المِداد الذي كُتبَ به”.

“كانوا مقاومين بحق”

وشدد الأزهر على أن “شهداء المقاومة الفلسطينية كانوا مقاومين بحق أرهبوا عدوهم، وأدخلوا الخوف والرعب في قلوبهم، ولم يكونوا إرهابيين كما يحاول العدو تصويرهم كذبًا وخداعًا”.

وأضاف أنهم كانوا “مرابطين مقاومين متشبثين بتراب وطنهم، حتى رزقهم الله الشهادة وهم يردون كيد العدو وعدوانه، مدافعين عن أرضهم وقضيتهم وقضيتنا؛ قضية العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها”.

#الأزهر ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال ينعى #الأزهر_الشريف «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفسادًا، فقتلت وخرَّبت، واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع… — الأزهر الشريف (@AlAzhar) October 17, 2024

“المقاومة شرف لا يضاهيه شرف”

وشدد الأزهر على ضرورة “فضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية وتدليسها، ومحاولتها تشويهَ رموز المقاومة الفلسطينية”، مؤكدًا أن “المقاومة والدفاع عن الوطن والأرض والقضية والموت في سبيلها شرفٌ لا يضاهيه شرف”.

يذكر أن إسرائيل تعتبر السنوار مهندس عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تسببت في خسائر بشرية وعسكرية كبيرة لإسرائيل.

وكانت حركة حماس قد اختارت السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي في 6 أغسطس/آب الماضي، خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي.