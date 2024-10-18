“جنرال فلسطين”.. مساجد جنين تنعى يحيى السنوار “أحد أعظم القادة العسكريين” (فيديو)

نعت مساجد جنين بالضفة الغربية المحتلة، الشهيد يحيى السنوار الذي وصفته بأنه “جنرال فلسطين”.

وقال إمام أحد مساجدها عبر مكبر الصوت، مساء أمس الخميس، “نزف لكم، إلى أبطال غزة هاشم، الشهيد القائد المجاهد، جنرال فلسطين، وأحد أعظم القادة العسكريين في الوطن، القائد يحيى السنوار”.

“أحد أعظم القادة العسكريين في الوطن” مساجد #جنين تنعى قائد حركة حــ ــمــ ــاس يحيى الســ ــنــ ــوار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ozl3xwRBq8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2024

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وذلك في اشتباكات في تل السلطان برفح، وأظهرت صور المسيّرات الإسرائيلية أن السنوار كان يرتدي الزي العسكري، وكان يشتبك بنفسه مع جنود الاحتلال فوق الأرض.

وتعتبر إسرائيل، السنوار مهندس عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تسببت في خسائر بشرية وعسكرية كبيرة لإسرائيل.

وكانت حركة حماس قد اختارت السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي في 6 أغسطس/آب الماضي، خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي.