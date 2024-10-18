حزب الله يضرب حيفا والجولان بالصواريخ ويستهدف قوات متوغّلة في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، قصفه مستوطنة “زوفولون” شمال إسرائيل، وتجمعًا ‏لجنود بصواريخ في محيط بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان.

وذكر الحزب في بيان أن مقاتليه قصفوا مستوطنة زوفولون شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة، كما أطلق رشقة صاروخية أخرى على ثكنة “يوأف” في الجولان ‏السوري المحتل.

استهداف جنود إسرائيليين

وفي محيط بلدة عيتا الشعب، استهدف الحزب فجر اليوم تجمعًا ‏لجنود إسرائيليين بصواريخ، وتجمعا آخر لعسكريين عند محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في الاستهداف الأول ‏بصلية صاروخية أخرى، وفق البيان.

كما استهدف مقاتلو الحزب جنودا إسرائيليين، إثر رصد تحركهم عند أطراف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية بقذائف المدفعية، وفق بيان آخر لم يذكر تفاصيل إضافية.

وكان حزب الله قد أعلن أمس الخميس، إطلاق مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، وذلك “وفق خطط ميدانية معدّة مسبقا”.

صفارات الإنذار تدوّي بشمال إسرائيل

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي “بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الأوسط والجليل الغربي، تم رصد نحو 15 عملية إطلاق من لبنان، تم اعتراض بعضها وسقط الآخر”.

وأوضح الجيش أن “القوات الجوية اعترضت ليلا طائرة بدون طيار في المجال البحري أمام سواحل البلاد، دون وقوع إصابات”، ولم يحدّد مكان انطلاق المسيّرة أو المنطقة التي استهدفتها.

في سياق متصل، قصف الاحتلال الإسرائيلي حي داود في بلدة الدوير بالنبطية في جنوب لبنان؛ مما خلف دمارًا واسعًا وثّقه لبنانيون.

إنذار بإخلاء 23 قرية جنوبي لبنان

وأنذر الجيش الإسرائيلي، اليوم، أهالي 23 قرية جنوب لبنان، بإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الأوّلي، تمهيدا لقصفها.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان عشرات القرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم إلى أجل غير مسمى، مع توسيع تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي غاراتها على لبنان، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.