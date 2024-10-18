حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة “جديدة وتصاعديّة” في المواجهة مع إسرائيل

أعلنت حركة حزب الله اللبناني “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة”.

وذكر الحزب في بيان، مساء يوم الخميس، أن الانتقال يأتي “بناءً على توجيهات قيادة المقاومة”.

وقال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، الثلاثاء الماضي، إن الحزب دخل “في معادلة جديدة تتمثل في إيلام العدو”، قائلا إنه “بما أن العدو استهدف كل لبنان فلنا الحق في استهداف أي نقطة داخل الكيان الإسرائيلي”.

وقال حزب الله إنه يواصل التصدي “للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتكبد جيش العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في عدّته وعديده من ضباط وجنود، على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المحتلة”.

وأضاف البيان: “بلغت حصيلة خسائر العدو وفق ما رصده مجاهدو المقاومة الإسلامية، حوالي 55 قتيل وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود جيش العدو الإسرائيلي، الإضافة إلى تدمير 20 دبابة (ميركافا)، تدمير 4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، بالإضافة إلى إسقاط مسيّرتين من نوع (هرمز 450)”.

وأوضح حزب الله أن “هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو الإسرائيلي في القواعد والثكنات العسكرية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية وصولًا إلى عمق فلسطين المحتلة”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وثلاثة جنود من لواء غولاني في المعارك جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان، مساء الخميس، إن ضابطين و8 جنود أصيبوا إصابات بالغة خلال الاشتباكات مع “حزب الله” في جنوبي لبنان.

وأضاف البيان أن جنديا من “الكتيبة 450” أصيب إصابة بالغة، أمس الأربعاء، في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن منذ أكتوبر 2023 إلى 745 ضابطا وجنديا.

وأعلن حزب الله، في وقت سابق يوم الخميس، تدمير دبابتين إسرائيليتين في مرتفع اللبونة، بقضاء صور في جنوب لبنان، بعد استهدافهما بصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب، يوم الأربعاء، مقتل جنود من جيش الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة جرت من “مسافة صفر” في محيط بلدة القوزح، القريبة من الحدود الجنوبية للبنان.