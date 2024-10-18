شاهد: “المقاومة الإسلامية” في العراق تطلق مسيّرات على “هدف حيوي” في إسرائيل

بثت “المقاومة الإسلامية” في العراق مشاهد قالت إنها لإطلاق طيران مسيّر تجاه “هدف حيوي في الأراضي المحتلة” اليوم الجمعة، دون أن تحدد ذلك الهدف.

وتؤكد الجماعة العراقية، مع كل بيان، على استمرار عملياتها ضد إسرائيل “نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وتأتي العملية بعد يوم من الإعلان عن استشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار مشتبكًا مع قوة إسرائيلية في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

و”المقاومة الإسلامية” في العراق تشكيل عسكري يضم عددًا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، برز عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفّذ عددًا من الهجمات بمسيّرات وصواريخ استهدف بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وشنّ هجمات على أهداف إسرائيلية.