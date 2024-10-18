عرض فيديو صادم لـ”الشهيد المحترق” على مبنى البرلمان البريطاني يفجر موجة تضامن (شاهد)

عرضت حملة “التضامن مع فلسطين” مقطع فيديو صادمًا على مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، يظهر اللحظات المروعة لاستشهاد الشاب الفلسطيني شعبان الدلو حرقًا في إحدى خيام النزوح في مجمع مستشفى شهداء الأقصى هذا الأسبوع.

ودعا المقطع الذي بثته الحملة، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى “ألا يغض الطرف” عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف المقطع الذي حصلت عليه الجزيرة مباشر، مخاطبا رئيس الوزراء البريطاني “أنت متورط.. أوقف تسليح إسرائيل”.

واستشهد شعبان الدلو، البالغ من العمر 19 عاما، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي المكان الذي كان يحتمي فيه مع عائلته داخل خيمة في مجمع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

حملة لوقف الدعم العسكري لإسرائيل

وكان شعبان متصلا بمحلول طبي مغذي عندما احترقت الخيمة التي يقيم بها بسبب القصف الإسرائيلي، كما استشهدت والدته في الهجوم.

وعُرض مقطع الفيديو، مساء أمس الخميس، على البرلمان البريطاني، وجرى تصويره من جسر لندن.

وتسعى حملة التضامن مع فلسطين إلى الضغط على الحكومة البريطانية بزعامة رئيس حزب العمال كير ستارمر لوقف الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي.

وتحمل المنظمات المناهضة للاحتلال في أوروبا الحكومات الغربية، مسؤولية التواطؤ مع إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها باستخدام أسلحة وذخائر مقدمة من حكومات غربية، ومن بينها الحكومة البريطانية.