مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر ينعون يحيى السنوار (فيديو)

نعى مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار بعد إعلان جيش الاحتلال أنه قتل خلال اشتباك في جنوبي قطاع غزة.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر إن السنوار دفع الثمن غاليا من أجل مقاومة الاحتلال وحكومته “المتطرفة” التي ترتكب المجازر يوميا في حق أهالي القطاع.

وأشاد جمهور الجزيرة مباشر بمسيرة يحيى السنوار الذي “وهب نفسه في سبيل تحرير فلسطين”.

وأشاروا إلى أن السنوار ليس القائد الأول ولن يكون الأخير الذي يتم اغتياله منذ تأسيس حركة حماس، وبالرغم من ذلك فالمقاومة مستمرة، “لأنها فكرة والفكرة لا تموت”.

وأكد مشاركون أن هذا الأمر لن يؤثر على موقف المقاومة في أرض المعركة، بل سيزيد من عزمها للاستمرار في نهجها حتى النصر.