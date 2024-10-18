سياسة|قطاع غزة

“والله سنذيقكم الويلات”.. القسام تبث مشاهد تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية في جباليا (فيديو)

“نعد لهم أصنافًا من الموت”

القسام تبث مشاهد جديد من عملية ضد جيش الاحتلال في جباليا
مدة الفيديو 02 minutes 47 seconds
18/10/2024-|آخر تحديث: 18/10/202405:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مشاهد لكمين نصبته لقوة إسرائيلية بجباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها استدرجوا قوة خاصة إسرائيلية إلى أحد المنازل المفخخة مسبقًا، وتصدّوا لها بالقرب من مفترق الصفطاوي غرب مخيم جباليا.

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وكشفت المشاهد عن تفخيخ المقاتلين المنزل بصاروخ “MK82” لم ينفجر من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي.

الاشتباك مع قوة النجدة الإسرائيلية

وتضمنت المشاهد لحظة الاشتباك مع قوة النجدة الإسرائيلية في اليوم التالي للعملية، وإطلاق أحد المقاتلين قذيفة “الياسين 105” صوب آلية إسرائيلية، كما تضمنت تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة مشاة.

القسام تبث مشاهد جديد من عملية ضد جيش الاحتلال في جباليا
القسام تبث مشاهد جديدة من عملية ضد جيش الاحتلال في جباليا (منصات التواصل)

“والله سنذيقكم الويلات”

وقال أحد المقاتلين قبل الشروع في عملية تفجير المنزل المفخخ “والله سنذيقكم الويلات تحت أزير الزنانات وأزيز الرصاص”، وفي مشهد آخر قال مقاتل “ولا على بالنا، مش بعيدة عنا -آليات الاحتلال- يمكن 6 أو 7 متر، إحنا اللي بدنا نولعها وليس هم، نعد لهم أصنافًا من الموت”.

وتأتي العملية التي نشر القسام تفاصيلها بعد يوم من الكشف عن استشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار مشتبكًا مع قوة إسرائيلية في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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