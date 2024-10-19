أردوغان يترحم على السنوار بآيات من القرآن (فيديو)

ترحَّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي استشهد، الخميس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بحي تل السلطان في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه بملتقى للمخاتير (عمداء الأحياء) بإسطنبول إن إسرائيل قوة احتلال خارجة عن القانون.

وقرأ أردوغان الآيات من سورة آل عمران ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وأضاف “باتت الكلمات تعجز عن وصف المجازر التي وقعت في غزة طيلة العام الماضي، والشهر الماضي امتدت إلى لبنان”.

وشدَّد أردوغان على أن إسرائيل مسؤولة عن قتل 50 ألف شخص بريء، مؤكدًا أنها قوة احتلال خارجة عن القانون.

وأضاف أن داعمي الحكومة الإسرائيلية دون قيد أو شرط؛ شركاء في الجريمة.

وأردف أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الكرامة والحرية ضد عصابة الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أن أنقرة خصم الظالم والمدافعة عن المظلومين.

وعن استهداف إسرائيل العديد من قادة فصائل المقاومة واغتيالهم، قال أردوغان “استشهاد العديد من القادة يُعَد مصدر سرور بالنسبة لهم، والغرب فرح”.

إسرائيل ونتنياهو يهدفان إلى توسيع دائرة الحرب

وفي وقت سابق السبت، قال أردوغان إن ثمة نهجًا واضحًا في عقلية إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وهو توسيع الحرب الدائرة حاليًّا، لا إبقاؤها ضمن نطاق معيَّن.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب لقائهما في إسطنبول، أنه بحث مع شولتس الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وهجماتها ضد لبنان.

وأعرب أردوغان عن أسفه لاستمرار المأساة الإنسانية في المنطقة، مشددًا على ضرورة الدفع بوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بالقطاع.

وقال “من الضروري أن نبذل، كمجتمع دولي، قصارى جهدنا لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل”.

وشدَّد أردوغان على أن المنطقة وجوارها لن تصل إلى بر السلام، ما دامت المجازر مستمرة في فلسطين ولبنان.

ولفت إلى استشهاد أكثر من 50 ألف شخص في المنطقة، وأكد تطلُّع تركيا من جميع الجهات السياسية الفاعلة التي تتحلى بالضمير والبصيرة إلى أن تأخذ زمام المبادرة، وتقول كفى لسياسات إسرائيل العدوانية.

الموقف الأخلاقي لتركيا

وشدَّد الرئيس التركي في هذا الإطار على أن بلاده ستواصل اتباع موقفها الأخلاقي الذي تتبعه منذ البداية.

وبيَّن أن الموارد التي في متناول إسرائيل لا يمكن مقارنتها بموارد الدول الأخرى، مثل مقاتلات “إف-35” وصواريخ وقذائف وغيرها.

وأوضح أن إسرائيل بتلك الإمكانات التي بمتناولها تحاول الدخول في مرحلة التوسع، وخلال مرحلة التوسع هذه، امتدت الحرب التي بدأت من غزة إلى لبنان في نهاية المطاف.

وبيَّن أردوغان أن إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، يواصلان بوحشية ارتكاب المجازر في لبنان على غرار غزة.

وانتقد الرئيس التركي النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة في إرسال السلاح والذخائر والمعدات إلى إسرائيل التي تحصل عليها بأعداد كبيرة، ومن خلال تلك الإمكانات تواصل ارتكاب المجازر في المنطقة.

في المقابل، أكد أردوغان أن تركيا تسعى إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.