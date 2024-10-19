أول تعليق من نتنياهو بعد قصف منزله في قيساريا (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل حتى النهاية ولن يردعها شيء.

جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على إصابة طائرة مسيّرة، أطلقت من لبنان، بشكل مباشر منزله في قيساريا جنوب حيفا اليوم السبت.

وقال نتنياهو ردا على سؤال أحد الصحفيين “إننا في حرب النهضة من جديد وسوف نواصل قدما حتى النهاية”.

وردا على سؤال هل سيردعك شيء؟ قال نتنياهو “أبدا لا شيء.. سنواصل حتى النصر”.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد أن طائرة مسيّرة، أطلقت من لبنان، أصابت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيساريا جنوب حيفا.

ونقلت القناة الـ12 عن مصدر في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في المنزل.

#عاجل صور متداولة لأضرار في منزل نتنياهو بقيسارية إثر استهدافه بمسيّرة من حزب الله . pic.twitter.com/UeQZS9K1It — Hussam (@Husam13318285) October 19, 2024

فشل أمني خطير

من جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن استهداف منزل نتنياهو هو فشل أمني خطير للغاية.

وقالت معاريف: تعتقد المؤسسة الأمنية (تضم الجيش والموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية والشرطة) أن هذا فشل أمني خطير للغاية، ولحسن الحظ أن رئيس الوزراء لم يكن في البيت، لكن هذا لا يقلل من حجم الفشل.

وأضافت: سيُطلب الآن من الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) التحقق من كيفية دخول الطائرة المسيّرة إلى البلدة التي يقع فيها منزل رئيس الوزراء ولماذا لم يتم اعتراضها.

واعتبرت الصحيفة أن الحديث يدور عن فشل لسلاح الجو الإسرائيلي الذي فتح تحقيقا في الحادث. وأشارت إلى حالة من الغضب بين سكان قيساريا لعدم تفعيل صفارات الإنذار جراء إطلاق المسيّرة اتجاه منزل نتنياهو.

ويقع المنزل الخاص بنتنياهو، الذي اعتاد أن يقضي فيه عطلة السبت في قيساريا، وهو اليوم الذي يلتزم فيه اليهود عامة بالبقاء في البيوت وتجنب العمل.

وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي أكثر من 142 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.