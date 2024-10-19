اصطدم بقوة بجيب إسرائيلي.. محاولة تنفيذ عملية دهس شمال رام الله (فيديو)

حاول فلسطيني اليوم السبت تنفيذ عملية باتجاه سيارة شرطة للاحتلال الإسرائيلي على مدخل مستوطنة عوفرا شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي أن “فلسطينيا حاول تنفيذ عملية حيث قام بالقيادة بسرعة باتجاه سيارة شرطة كانت تقوم بعمليات على مدخل مستوطنة عوفرا”.

وأشار الموقع إلى أنه “تم تحييد المنفذ ولا توجد إصابات في صفوف قواتنا”. وتستخدم السلطات الإسرائيلية مصطلح “تحييد” للدلالة على استشهاد منفذ العملية.

وأظهر مقطع فيديو متداول مركبة فلسطينية وهي تسرع باتجاه سيارة شرطة وتصطدم بها، وحالت ثوان معدودة بين جنود الاحتلال والاستهداف.

حماس تبارك العملية

من جانبها باركت حركة المقاومة الإسلامي حماس العملية وقالت في بيان اليوم “إن عملية الدهس البطولية هي رسالة جديدة بأن ضربات المقاومة مستمرة ردا على ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وجرائم في الضفة والقطاع.

ونعت حماس منفذ العملية واعتبرتها “ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وحصاره وتجويعه وترويعه لأبناء شعبنا، فعنجهية الاحتلال وغطرسته لن تقابل إلا بمزيد من الصمود والمقاومة”.

وأكدت حماس أن “شعبنا ومقاومتنا على عهد الوفاء لدماء الشهداء، وأن فلسطين ولّادة بالمقاومين والأحرار الذين يقضّون مضاجع الاحتلال حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا”.

ودعت حماس “لمواصلة المقاومة باستهداف الاحتلال، وتصعيد الاشتباك مع قطعان مستوطنيه، ورفع فاتورة عدوانه واحتلاله، فليس له على أرضنا إلا الذعر والخيبة والهزيمة”.