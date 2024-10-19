القسام تستهدف جرافة ودبابة إسرائيلية في جباليا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها استهدفت جرافة عسكرية ودبابة ميركافا غرب معسكر جباليا بشمال قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت كتائب القسام في بيان عبر قناتها على تليغرام “كتائب القسام تستهدف جرافة ‏”D9” عسكرية بقذيفة “تاندوم” وتفجر عبوة “شواظ” بدبابة “ميركفاه” أثناء سحبها للجرافة المستهدفة قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا شمال القطاع”.

وفي بيان آخر، قالت القسام “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا شمال القطاع”.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أمس الجمعة استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” قرب مدرسة شادية غرب معسكر جباليا.

كما أعلنت عن تدمير دبابة أخرى من نوع ميركافا بعبوة شديدة الانفجار شرق معسكر جباليا في شمال قطاع غزة.