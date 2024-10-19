انفجار مسيرة في منزل نتنياهو في قيساريا بشمال تل أبيب (فيديو)

قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مسيّرة أطلقت من لبنان أصابت بشكل مباشر مقر إقامة نتنياهو في منطقة قيساريا وانفجرت فيه.

وذكرت تقارير إخبارية أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل وقت وقوع الانفجار. وأفاد موقع واللا العبري أن المسيّرة التي أصابت منزل نتنياهو انفجرت فيه رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها وقتا طويلا. وأفادت تقارير إخبارية أن انفجار المسيّرة أحدث دويا كبيرا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض طائرتين مسيّرتين أُطلقتا اليوم السبت من لبنان اتجاه شمال البلاد، في حين انفجرت ثالثة في مبنى بمدينة قيساريا جنوب حيفا.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة إكس قال جيش الاحتلال: في الساعة الأخيرة، عبرت 3 طائرات مسيّرة إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض مسيّرتين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المسيّرة الثالثة أصابت منزلا في قيساريا، دون وقوع إصابات.

وأظهر مقطع مصور محاولات اعتراض الطائرة المسيّرة الثالثة وانطلاق صفارات الإنذار بعد الفشل في اعتراضها.

وفي قيساريا يقع منزل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتاد أن يقضي فيه عطلة يوم السبت.