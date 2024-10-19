تقرير: عدوان إسرائيل على غزة دمر 75% من أشجار الزيتون

كشف تقرير حقوقي فلسطيني، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمر ما يزيد على 75% من أشجار الزيتون في القطاع.

التقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن سكان قطاع غزة لم يتمكنوا من الوصول إلى بعض حقولهم إلا في أيام الهدنة المؤقتة، التي امتدت 7 أيام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقطفوا ثمار الزيتون من أراضيهم، التي لم تطلها أعمال التجريف والتدمير الإسرائيلية.

وأشار إلى أن معاناة المزارعين في موسم قطاف الزيتون هذا العام، أشد قسوة من معاناتهم العام الماضي.

وأكد أن شجرة الزيتون أصبحت هدفا واضحا لسياسة دولة الاحتلال ومستوطنيها بشكل عام، وتحولت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى جزء أساسي من الحرب الوحشية.

وقال التقرير إن سلطات الاحتلال ألغت جميع الموافقات والتصاريح التي كانت تُمنح عادة للمزارعين لقطف الزيتون؛ مما حال دون وصول المزارعين إلى أراضيهم.

كما أشار التقرير إلى ممارسات المستوطنين وانتهاكاتهم المختلفة ضد الفلسطينيين، لمنعهم من قطف ثمار الزيتون.

2777 اعتداء

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 96 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون في أنحاء الضفة الغربية، شملتها تعليمات الاحتلال بوضعها مناطق عسكرية مغلقة؛ مما ترتب عليه ضياع محصول وفير من الزيتون، حسب التقرير نفسه.

وتشتد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين مع حلول موسم قطف ثمار شجر الزيتون في أكتوبر من كل عام.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية نفذ المستوطنون 2777 اعتداء بالضفة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 7 أكتوبر الجاري، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينيا، وتهجير 28 تجمعا بدويا فلسطينيا، يقطنها 292 عائلة تشمل ألفا و636 فردا.

واستنادا إلى معطيات حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، ولا يشمل ذلك القدس الشرقية المحتلة.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكات إسرائيلية يومية من الجيش والمستوطنون.

وأسفرت الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة عن مقتل 757 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و250، بينهم 165 طفلًا، واعتقال أكثر من 11 ألفا و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.