جيش الاحتلال يجبر أهالي على الخروج من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (فيديو)

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من أبناء مخيم جباليا شمالي قطاع غزة على النزوح منه، وسط حصار عسكري بالدبابات والآليات العسكرية، اليوم السبت.

وأظهر مقطع مصور -حصلت عليه الجزيرة مباشر- العشرات من الفلسطينيين الجالسين على الأرض بجوار دبابة إسرائيلية، بينما ينتظم آخرون في صفوف وقوفًا للاتجاه نحو الخروج من المنطقة.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمالي قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.

كما تطلق طائرات مسيَّرة وآليات للاحتلال النار بشكل مكثف، وسط قصف مدفعي متواصل، تزامن مع تحركات للآليات بمخيم جباليا ومحيطه، الذي يتعرض لعمليات نسف وتدمير وإحراق للمباني السكنية، باستخدام براميل متفجرة وروبوتات مفخخة.

في السياق، نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دخول مساعدات إلى محافظة شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين، قائلة إن إسرائيل تمارس سياسة تضليل إعلامي بشأن دخول المساعدات، مع مواصلة إبادتها للفلسطينيين.

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري “يواصل الاحتلال الصهيوني سياسة التضليل الإعلامي حول دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر نشر أخبار وتقارير كاذبة ولا أساس لها من الصحة، تُوهم بوصول المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة”.

وأضاف في مؤتمر صحفي “الحقيقة أن مساعدات قليلة وصلت إلى مدينة غزة فقط، وهي كذلك منطقة منكوبة وبحاجة إلى مساعدات. وعليه، فإننا نؤكد مجددًا أنه لا مساعدات دخلت إلى محافظة شمال غزة، منذ أكثر من أسبوعين”.

وأوضح أنه “لليوم الـ15 على التوالي، تتواصل الحملة العسكرية الفاشية التي بدأها جيش الاحتلال الصهيوني ضد ما يزيد على 200 ألف فلسطيني في محافظة الشمال، في جباليا وما حولها، بهدف تنفيذ مخطط جنرالاته الخبيث وتهجير أهلنا، حيث يرتكب بحقهم إبادة جماعية”.