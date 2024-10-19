حزب الله يعلن إحراق دبابة إسرائيلية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إحراق دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيان “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم دبابة ميركافا في مستعمرة زرعيت بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح”.

وقصف الحزب مدينة صفد ومستوطنة “روش بينا” جنوب المدينة، وذلك برشقتين صاروخيتين لكل منهما.

كما استهدف حزب الله برشقات صاروخية، تجمعًا لِجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية، وتجمعًا آخر لجنود الاحتلال في مستوطنة أفيفيم.

ويؤكد الحزب في جميع بياناته أن العملية تأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه”.