سرايا القدس تقصف مستوطنتين بغلاف غزة وتستهدف جنود الاحتلال في جباليا (فيديو)

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد لما قالت إنها لقصف مستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، واستهدافها جنودًا وآليات لقوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبثت السرايا مقطعًا مصورًا، مساء الجمعة، عبر حسابها على “تلغرام” مصحوبًا بعنوان: “مشاهد من قصف مجاهدي سرايا القدس سيديروت ونير عام في غلاف غزة ودك جنود وآليات العدو المتوغلين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وأظهرت المشاهد 2 من مقاتلي السرايا وهم يقومون بإعداد منصة إطلاق الصواريخ، ثم يقصفون المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لكمين نصبته لقوة إسرائيلية في جباليا شمالي القطاع.

وقالت الكتائب إن مقاتليها استدرجوا قوة خاصة إسرائيلية إلى أحد المنازل المفخخة مسبقًا، وتصدّوا لها بالقرب من مفترق الصفطاوي غرب مخيم جباليا.

وكشفت المشاهد عن تفخيخ المقاتلين المنزل بصاروخ “MK82”، لم ينفجر من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت المشاهد لحظة الاشتباك مع قوة النجدة الإسرائيلية في اليوم التالي للعملية، وإطلاق أحد المقاتلين قذيفة “الياسين 105” صوب آلية إسرائيلية، كما تضمنت تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة مشاة.