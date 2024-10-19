شاهد: مسيرة إسرائيلية تطارد سيارة شمالي بيروت وتغتال رجلا وزوجته

استشهد شخصان بغارة إسرائيلية استهدفت، اليوم السبت، سيارة على طريق سريع يصل بيروت بشمال لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن “غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في جونية أدت إلى استشهاد شخصين”.

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية، إلى أن “مسيّرة إسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة رباعية الدفع على الطريق السريع في جونية”، مضيفة “أنه كان في داخل السيارة شخص وزوجته”.

وتمكّن الشخصان من الفرار بادئ الأمر من السيارة إلا أن المسيّرة “لاحقتهما بعد إصابة السيارة وهروبهما في الحرج المحاذي للطريق السريع واستهدفتهما”.

وأدّت الغارة إلى جرح شخصين، إضافة إلى تحطم عدد من زجاج المباني والمحال المحاذية للمكان على المسلكين الشرقي والغربي.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل هذه المنطقة البعيدة عن معاقل حزب الله وذات الغالبية المسيحية.