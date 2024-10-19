شمال غزة يباد.. إسرائيل تقصف مستشفى “العودة” وتحاصر “الإندونيسي”

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مستشفيَي العودة والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتفرض آليات الاحتلال العسكرية حصارا على المستشفى الإندونيسي وقطعت التيار الكهربائي عنه؛ مما يهدد حياة نحو 40 مريضا وجريحا يوجدون فيه.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان: إنّ مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطوابق العليا من مستشفى الإندونيسي بشمال غزة.

وأضافت الوزارة أنّ أكثر من 40 مريضا وجريحا يوجدون داخل المستشفى إضافة إلى الطاقم الطبي.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من النازحين أمام بوابة المستشفى ويواصل منذ ساعات إطلاق النار بكثافة باتجاه مبنى وساحات المستشفى؛ مما تسبب في حالة ذعر كبيرة بين المرضى والطاقم الطبي.

وبينت الوزارة أن هذا الاستهداف تسبب في انقطاع الكهرباء كليًّا عن المستشفى.

نداء استغاثة عاجل من داخل المستشفى الإندونيسي شمال القطاع:

الآليات الإسرائيلية تحاصر المستشفى، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف داخل المبنى وانقطاع كامل للتيار الكهربائي، فيما تعجز الطواقم الطبية عن تشغيل المولدات. — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 19, 2024

رعب شديد

من جانبه، أفاد مدير مستشفى الإندونيسي مروان السلطان، أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى أمام المستشفى، وأنها تحاصره من جميع الجهات.

وذكر السلطان، في بيان، أن القوات الإسرائيلية أطلقت خلال فجر السبت، عدة قنابل ضوئية فوق المستشفى وداخله، وأن الطواقم الطبية والمرضى حاليا في حالة رعب شديد.

وأشار إلى أنه “تم قطع التيار الكهربائي عن المستشفى ولا نتمكن من إعادة وصله مجددا بسبب خطورة الأوضاع وتواجد القوات الإسرائيلية بالمنطقة”.

وقال: “لدينا 30 مصابا حاليا في المستشفى بخلاف المرضى، منهم 10 يحتاجون رعاية خاصة وأكسجينا على مدار الساعة، وهم معرضون للقتل العمد في حال استمرار انقطاع التيار الكهربائي”.

وأضاف السلطان: “الوضع بات كارثيا مع استمرار الحصار على محافظة شمال غزة التي تتعرض للإبادة الجماعية، ونناشد المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية للتدخل العاجل لإنقاذ أبناء شعبنا”.

وتابع: “الاحتلال يستهدف تدمير المنظومة الصحية كوسيلة للضغط وإجبار المواطنين على النزوح من شمال غزة”.

وقال مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة، في بيان، إنّ المدفعية الإسرائيلية قصفت الطوابق العلوية للمستشفى 3 مرات؛ مما أدى إلى إصابة عدد من الطواقم الطبية”.

وبحسب مصدر طبي فإن الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة وقصفت عدة أهداف في محيط المستشفى.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي للمستشفى ومحيطه أحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف المرضى والجرحى والكوادر الطبية داخل المستشفى.

مشاهد توثق تكدس جثامين الشهداء في مستشفى العودة في مخيم جباليا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل pic.twitter.com/Wk1FHtoB2Z — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 18, 2024

حملة إبادة

يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال حملة الإبادة التي ينفذها في شمالي القطاع منذ 15 يوما عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة؛ مما خلّف مئات القتلى والجرحى في ظل تعطل شبه كامل لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني نتيجة استهدافها من القوات الإسرائيلية أو منعها من تأدية مهامها.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء اجتياح شمال القطاع، بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، لكن الفلسطينيون يقولون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ378 على قطاع غزة إلى 42500 شهيد و99546 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.