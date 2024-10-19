عراقجي ردا على بايدن: كل من يعلم الهجوم المحتمل على إيران سيتحمل المسؤولية عن الأضرار

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول موعد وكيفية الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية، اليوم السبت، “الشخص الذي لديه علم ودراية بتوقيت وكيفية الهجوم الإسرائيلي على إيران سيتحمل مسؤولية أي أضرار محتملة”.

وكان بايدن قد صرح أمس الجمعة في ختام زيارته لبرلين في حديثه للصحفيين بأنه على علم بكيفية وموعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. وامتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يشار إلى أن إسرائيل قد هددت بالرد على هجوم شنته إيران بصواريخ أطلقت عليه “الوعد الصادق 2” في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سقط العديد منها على مواقع عسكرية داخل إسرائيل، وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـحماس إسماعيل هنية في طهران، وحسن نصرالله الأمين العام لـحزب الله اللبناني في بيروت.