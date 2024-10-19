عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا (فيديو)

استشهد 33 فلسطينيا على الأقل بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات في قصف لطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة جديدة، مساء الجمعة، راح ضحيتها حتى الآن 33 شهيداً بينهم 21 امرأة والعدد قد يصل إلى 50 شهيداً بسبب وجود العديد من الشهداء تحت الأنقاض وتحت البنايات التي قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها المدنيين، كما أوقعت المذبحة أكثر من 85 مصاباً بينها إصابات خطيرة”.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى “أن جيش الاحتلال ارتكب هذه المجزرة عندما قصف عدة منازل تعود لعائلات الحواجري ونصار وأبو العيش في مخيم جباليا”.

عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال منازل 3 عائلات في مخيم #جباليا بقطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BP748BUPu2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2024

وقال الدفاع المدني الفلسطيني غزة إنه تم انتشال شهيدين و7 اصابات جراء استهداف منزل لعائلة “الصعيدي” من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المخيم.

واعتبر مكتب الإعلام الحكومي أن هذه المجزرة تمت “بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية ومن بعض الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المشاركة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.

ويتزامن ذلك مع قطع جيش الاحتلال لشبكة الاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وتصعيد واسع منذ 14 يوما، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي على مناطق مختلفة من مخيم جباليا.