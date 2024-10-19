غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية من بيروت (فيديو)

شنت طائرات مسيّرة ومقاتلات إسرائيلية غارات اليوم السبت على الضاحية الجنوبية من بيروت.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد وجه إنذارا عاجلا عبر منصة إكس بالإخلاء الفوري قبل شن الغارات بقليل إلى سكان الضاحية الجنوبية، وحدد مباني في حارة حريك.

وجاء في التحذير “أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب”.

وأضاف “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك 🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/JhfeEIwB0T — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024

غارات متتالية

وأفاد مراسل الجزيرة أن 4 غارات إسرائيلية متتالية على الأقل استهدفت الضاحية الجنوبية من بيروت بواسطة مسيّرات ومقاتلات حربية إسرائيلية.

وقال مراسل الجزيرة إن المسيّرات أطلقت عدة صواريخ باتجاه مبان محددة في حارة حريك بالضاحية الجنوبية من بيروت، وبعد سماع دوي الانفجارات ارتفعت سحب الدخان في الأماكن المستهدفة جراء الدمار واشتعال الحرائق.

يذكر أن هذه الغارات هي الأولى على الضاحية الجنوبية منذ الأربعاء الماضي، وجاءت بعد التحذير الإسرائيلي.

بدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن “5 شهداء سقطوا في غارة على شقة سكنية في بلدة بعلول في البقاع الغربي، بينهم رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا، وعدد من الجرحى”.

وأضافت الوكالة: “لا يزال العمل جاريا بحثا عن مفقودين تحت الركام”.