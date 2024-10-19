غزة.. صلاة الغائب على روح الشهيد يحيى السنوار في بقايا مساجد مدمرة (فيديو)

أقامت مساجد في قطاع غزة، صلاة الغائب على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار.

ورغم الدمار الواسع الذي ألم بغالبية مساجد غزة جراء العدوان الإسرائيلي، فإن صلاة الغائب حضرها مئات من الفلسطينيين.

وقال أحد الحاضرين في الصلاة “خبر استشهاد (السنوار) جاء مفاجئا للعالم أجمع، خاصة أنه نازل على الخطوط الأولى في القتال، وفي الإعداد والتجهيز مع الشباب، هذا فخر لنا، أن الله أكرمه بالشهادة”.

مساجد #غزة تقيم صلاة الغائب على قائد حــ ــمــ ــاس الشهيد يحيى الســ ــنــ ــوار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Wv8xwBh2OV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2024

استشهاد السنوار

وأعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة خليل الحية، أمس الجمعة، استشهاد يحيى السنوار “وهو يقاوم الاحتلال ويستبسل في الدفاع عن أرض فلسطين”، وأشاد بمآثره وبطولاته في معركة “طوفان الأقصى”.

وقال الحية، في بيان متلفز، إن السنوار “ارتقى شهيدًا وهو ممسك بسلاحه، مدافعًا عن أرض غزة العزة حتى آخر لحظة من حياته”، وإنه أحد أنبل وأشجع الرجال، وقد كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها.

وأعلنت إسرائيل، أول أمس الخميس، استشهاد السنوار جراء عملية عسكرية في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن اغتياله جاء بالصدفة جراء اكتشاف دورية لثلاثة مقاتلين يتنقلون بين البيوت.

إسرائيليون: السنوار أسطورة

وأظهرت مشاهد بثتها كاميرا مسيرة إسرائيلية، اللحظات الأخيرة من استشهاد السنوار، حيث ظل يقاتل حتى آخر نفس، مرتديًا زيه العسكري، رغم عمره الذي تخطى 60 عامًا ومنصبه السياسي في رئاسة الحركة.

وتسبب المشهد في جدل واسع في إسرائيل، إذ رأى مدونون إسرائيليون أن إقرار بلادهم بوجود السنوار وسط مقاتليه خلال عملية استشهاده يدحض ادعاءاتها السابقة بأنه كان يتحصن ويتخفى في الأنفاق ويحتمي بالأسرى الإسرائيليين لديه؛ معتبرين أن اللقطات الأخيرة له ستخلده كـ”أسطورة”، وفق قولهم.