قوات الاحتلال تستهدف نازحين بمستشفى اليمن في غزة وتحاصرهم وتمنع إسعافهم (فيديو)

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء السبت، برصاص إسرائيلي أطلقته مسيَّرات “كواد كابتر” اتجاه مركز إيواء محاصَر في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 15 يومًا.

وأفاد شهود عيان بأن “عددًا من النازحين داخل مركز إيواء مستشفى اليمن السعيد في جباليا، أصيبوا برصاص أطلقته طائرات كواد كابتر”.

وأضافوا أن “الإصابات ما زالت تنزف داخل مركز الإيواء الذي تحاصره الآليات الإسرائيلية ومسيَّرات كواد كابتر”.

وأشاروا إلى أن الآليات الإسرائيلية تقدمت نحو هذا المركز صباح السبت، وباتت تبعد عنه مسافة تبلغ نحو 100 متر.

وسادت حالة من الخوف والهلع في صفوف النازحين المحاصرين جراء الاستهداف المتعمَّد.

جدير بالذكر أن مستشفى “اليمن السعيد” خرج من الخدمة منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تحوَّل إلى مركز لإيواء النازحين.

وفي السادس من أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اجتياح شمالي القطاع للمرة الثالثة منذ بداية الإبادة في غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.