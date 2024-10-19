لحظة سقوط صاروخ في عكا واشتعال حرائق شمالي إسرائيل (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط صاروخ أُطلِق من لبنان على طريق قرب عكا شمالي إسرائيل، في وقت سابق السبت.

وقُتل إسرائيلي وأصيب 10 على الأقل بعد إطلاق صواريخ من لبنان اتجاه منطقة خليج حيفا والجليل الأعلى والغربي في شمالي إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، أنه رصد 115 عملية إطلاق من لبنان، وقال “حزب الله” في بيانات منفصلة إنه أطلق رشقات صاروخية على عدد من الأهداف في شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله قصف منطقة “الكريوت” شمال ‏مدينة حيفا، و”القاعدة العسكرية في ناشر” شرق حيفا، وموقع “رأس الناقورة” البحري على الحدود، ومستوطنة “شلومي” ومدينة صفد ومستوطنة “عمرة روش بينا” جنوب شرقي صفد.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال حرائق في أماكن عدة شمالي إسرائيل جراء سقوط الصواريخ.

كما ظهرت في المقاطع محاولات سيارات الإطفاء وهي تتجه مسرعة إلى أماكن الحرائق، وطائرات وهي تلقي مواد سائلة على الأماكن المشتعلة.