ماليزيا وأفغانستان تنعيان “المناضل” يحيى السنوار

نعى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ووصفه بأنه كان مناضلًا ومدافعًا عن الشعب الفلسطيني.

وفي منشور على منصة إكس، أدان إبراهيم بشدة قتل السنوار بأيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف أن “ماليزيا تنعى المناضل والمدافع عن الشعب الفلسطيني يحيى السنوار”.

وأكد “إصرار ماليزيا على رفض المجتمع الدولي وحشية إسرائيل وإيقاف مجازرها المستمرة ضد الفلسطينيين فورًا”.

Malaysia berduka atas kehilangan seorang sosok pejuang dan pembela rakyat Palestin, Al Syahid Yahya Sinwar yang dibunuh ganas oleh rejim biadab Zionis. Sekali lagi komuniti antarabangsa gagal memperjuang serta memastikan keamanan dan keadilan tertegak lantas memburuk situasi… pic.twitter.com/zy3wrgrYz9 — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) October 19, 2024

وأشار إبراهيم إلى تدهور الأوضاع في المنطقة، وفشل المجتمع الدولي في ضمان الحفاظ على السلام والعدالة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل هجماتها الجوية والبرية على غزة ولبنان رغم ردود الفعل الدولية الرافضة.

في سياق متصل، نشرت الحكومة الأفغانية المؤقتة برقية عزاء في استشهاد السنوار، معربة عن حزنها في هذا الإطار.

ودعت البرقية العالم الإسلامي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني المضطهد.

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قتل السنوار، مستدركًا أن الحرب لم تنته بعد.

وأقر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن قتل السنوار في قطاع غزة كان بمحض الصدفة.

بينما نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الجمعة، السنوار قائلًا إنه استشهد مشتبكًا ومواجهًا للجيش الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته.

وفي السادس من أغسطس/آب الماضي، اختارت حماس السنوار المُكنى “أبو إبراهيم” رئيسًا لمكتبها السياسي، خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل بالعاصمة الإيرانية طهران، في 31 من يوليو/تموز، بهجوم أُلقيت مسؤوليته على تل أبيب رغم عدم إقرارها بذلك.