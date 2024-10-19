سياسة|قطاع غزة

ماليزيا وأفغانستان تنعيان “المناضل” يحيى السنوار

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم (غيتي)
19/10/2024

نعى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ووصفه بأنه كان مناضلًا ومدافعًا عن الشعب الفلسطيني.

وفي منشور على منصة إكس، أدان إبراهيم بشدة قتل السنوار بأيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف أن “ماليزيا تنعى المناضل والمدافع عن الشعب الفلسطيني يحيى السنوار”.

وأكد “إصرار ماليزيا على رفض المجتمع الدولي وحشية إسرائيل وإيقاف مجازرها المستمرة ضد الفلسطينيين فورًا”.

وأشار إبراهيم إلى تدهور الأوضاع في المنطقة، وفشل المجتمع الدولي في ضمان الحفاظ على السلام والعدالة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل هجماتها الجوية والبرية على غزة ولبنان رغم ردود الفعل الدولية الرافضة.

في سياق متصل، نشرت الحكومة الأفغانية المؤقتة برقية عزاء في استشهاد السنوار، معربة عن حزنها في هذا الإطار.

ودعت البرقية العالم الإسلامي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني المضطهد.

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قتل السنوار، مستدركًا أن الحرب لم تنته بعد.

وأقر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن قتل السنوار في قطاع غزة كان بمحض الصدفة.

بينما نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الجمعة، السنوار قائلًا إنه استشهد مشتبكًا ومواجهًا للجيش الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته.

وفي السادس من أغسطس/آب الماضي، اختارت حماس السنوار المُكنى “أبو إبراهيم” رئيسًا لمكتبها السياسي، خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل بالعاصمة الإيرانية طهران، في 31 من يوليو/تموز، بهجوم أُلقيت مسؤوليته على تل أبيب رغم عدم إقرارها بذلك.

المصدر : وكالات