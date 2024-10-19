هكذا ردت حماس على فيديو السنوار الجديد الذي نشره جيش الاحتلال

ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقطع الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتضمن مشاهد لزعيم الحركة يحيى السنوار مع أسرته في نفق بقطاع غزة.

وقالت حماس في بيان، مساء السبت، إن ما عرضه المتحدث باسم جيش الاحتلال هو “محاولة بائسة وسخيفة لتدارك ما ظهر من فشل يعم المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية”.

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وأضاف البيان أن تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال “أكاذيب مفضوحة ومسرحية فاشلة، في محاولة بائسة لحفظ ماء وجه جيشه المهزوم الذي أذلّه القائد السنوار وإخوانه”.

وتابع البيان أن نشر المشاهد يأتي بعد يومين من استشهاد السنوار “أثناء مجابهته قوات الاحتلال الصهيوني في محور تل السلطان برفح”، وفي إطار محاولة الاحتلال الإسرائيلي “الإيحاء بسيطرة مزعومة لجيشه المهزوم على الميدان العسكري والاستخباراتي المُرافق لظروف ارتقاء قائد طوفان الأقصى”.

وأشار البيان إلى أن يحيى السنوار استشهد “مشتبكًا في ساحة المعركة، بعد أن قاد المعركة الأعظم في تاريخ شعبنا الفلسطيني طوفان الأقصى، متنقلًا على مدار عام كامل على جبهات القتال في مختلف مناطق قطاع غزة، متصدّرًا صفوف مقاومي شعبنا البواسل”.

وأكد أن صورة السنوار أصبحت “أيقونة عالمية للإنسان المقاوم”.

وعرض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يتضمن مشاهد يظهر فيها زعيم حركة حماس يحيى السنوار داخل أنفاق، زاعمًا أن تاريخ هذه المشاهد يعود إلى ساعات قبل بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما عرض المتحدث مشاهد لقصف المنزل الذي استشهد السنوار بداخله في تل السلطان برفح، أقصى جنوبي قطاع غزة.