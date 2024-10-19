وزير الخارجية المصري: المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن المنطقة تقف على حافة حرب إقليمية شاملة، مشيرًا إلى جهود الوساطة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد في حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، الجمعة، على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي أن “مصر لم ولن تقبل بسيناريو التهجير في غزة”، مضيفًا أن “إسرائيل تواصل محاولاتها لتنفيذ هذا المخطط”.

كما أعرب عن صدمته من “عجز المجتمع الدولي عن وقف السياسات الإسرائيلية في غزة”.

وأشار الوزير إلى ما سماها “غياب الإرادة السياسية في إسرائيل للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار”، مؤكدًا استمرار الجهود الدبلوماسية المصرية رغم هذه العقبات.

وبشأن الأمن القومي المصري، شدد عبد العاطي على أنه “لا تهاون بشأن الحدود المصرية والقوات المسلحة جاهزة للدفاع عنها”.

وأضاف “لا يجرؤ أي طرف أن يمس سيادتنا وردنا سيكون قاسيًا للغاية إذا تم مس الحدود أو الأمن القومي لمصر”.

الحرب الإسرائيلية على لبنان

وفي وقت سابق الجمعة، جدد وزير الخارجية المصري، تأكيد ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة خلال الفترة الحالية لمنع استدراجها لحرب واسعة، وذلك خلال اتصال تلقاه من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.

وحذر عبد العاطي من أن مثل هذه الحرب حال اندلاعها “ستؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وستلقي بظلالها على استقرار المنطقة”.

كما استعرض عبد العاطي مع نظيره اللبناني “المساعي المصرية الحثيثة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقرار التهدئة” بين الأطراف في لبنان وإسرائيل.

وأدان عبد العاطي “تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع وتجهيزات تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)”.

وأكد موقف بلاده “الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش لتحقيق الاستقرار في لبنان، وذلك بالتوازي مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره”.