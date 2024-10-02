أول تعليق من نتنياهو بعد الهجوم الإيراني (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “إيران ارتكبت خطأ كبيرًا الليلة وستدفع ثمنه”، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري بعشرات الصواريخ على أهداف في إسرائيل.

وفي أول تعليق له على الهجوم، ذكر نتنياهو، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن الهجوم الصاروخي فشل بسبب الدفاعات الجوية المتقدمة لإسرائيل.

وقال خلال اجتماع سياسي أمني “ارتكبت إيران خطأ كبيرًا الليلة، وستدفع ثمنه. النظام في إيران لا يدرك مدى تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا، وتصميمنا على الرد على أعدائنا”.

ووجَّه نتنياهو الشكر إلى الولايات المتحدة على دعمها للجهد الدفاعي لإسرائيل.

وأكد أن إسرائيل ستهاجم من يهاجمها، سواء في الضفة الغربية أو غزة أو لبنان أو اليمن أو سوريا، كما ينطبق هذا الأمر أيضًا على إيران.

ودعا نتنياهو ما سمّاها “قوى النور” في العالم إلى الاتحاد والعمل ضد “نظام الظلام ومصدر الإرهاب في منطقتنا”.

بدوره، وصف الجيش الإسرائيلي الهجوم الإيراني بأنه “تصعيد خطر وجسيم”.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن 90% من الصواريخ التي أطلقها باتجاه إسرائيل أصابت أهدافها بنجاح.

وأضاف الحرس الثوري في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه استهدف “قواعد جوية ورادارية، ومراكز التآمر والتخطيط لاغتيال قادة المقاومة”.