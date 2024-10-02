إسرائيل تطلب من مواطنيها عدم الكشف عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنيه بعدم الكشف عن مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران مساء الثلاثاء، معتبرًا أن ذلك يمثل “مساعدة للعدو”.

وتحت عنوان “رسالة مهمة”، قال جيش الاحتلال عبر حسابه بمنصة إكس الأربعاء “كشف مواقع سقوط (الصواريخ) والتوثيق (التقاط صور ومقاطع فيديو) من الأماكن التي سقطت فيها هي نقاط ضعف”.

وفي ظل رقابة عسكرية صارمة على الإعلام، لم تتناول وسائل الإعلام الإسرائيلية أماكن سقوط الصواريخ.

بينما نشر إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق سقوط صواريخ إيرانية، وظهر في أحد المقاطع جنود إسرائيليون وهم يختبئون.

“رموا أسلحتهم وانبطحوا”.. جنود إسرائيليون يحتمون لحظة عبور الصواريخ الإيرانية سماء النقب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8CtDKTz5Yz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 1, 2024

وتساءل الجيش مستنكرًا “ساعدت العدو؟! المسؤولية في أيدينا، لا نكشف عن أماكن السقوط”.

ورغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي فشل الهجوم الصاروخي الإيراني، فإن الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل كشفت عن سقوط الكثير من هذه الصواريخ دون أن تعترضها القبة الحديدية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن 90% من الصواريخ التي أطلقها باتجاه إسرائيل أصابت أهدافها بنجاح.

وأطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل “ردًّا على اغتيالها إسماعيل هنية وحسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان”، مما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما صفارات الإنذار تدوي بكامل البلاد.

وتُتهم إسرائيل بعدم الكشف عن خسائرها الحقيقية جراء الهجمات التي تشنها عليها المقاومة الفلسطينية أو حزب الله اللبناني أو الصواريخ الإيرانية، ويشار إلى أنها أعلنت خسائرها الحقيقية من الصواريخ التي أطلقتها عليها العراق بعد 30 عامًا من حدوثها.