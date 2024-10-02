سياسة|لبنان

إسرائيل تعلن مقتل أول جنودها في توغل بري جنوبي لبنان

مقتل أول جندي إسرائيل في معارك جنوبي لبنان
مقتل أول جندي إسرائيل في معارك جنوبي لبنان (منصات التواصل)
2/10/2024-|آخر تحديث: 2/10/202404:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أول جندي في صفوفه خلال توغل بري جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “النقيب إيتان أوستر (22 عامًا)، قائد فريق في وحدة أغوز، تشكيل الكوماندوز، قُتل في معركة بلبنان”.

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وتحدثت حسابات على مواقع التواصل الإسرائيلية عن مقتل جنود في حدث وصفته بـ”الصعب” في جنوبي لبنان.

ونعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجندي القتيل، ونشر مقطعًا مصورًا له.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده اشتبكوا مع مقاتلين من مسافة قريبة في جنوبي لبنان، دون تفاصيل.

بينما قال متحدث حزب الله اللبناني محمد عفيفي في تصريح لصحفيين الأربعاء “أوقعنا عددًا كبيرًا من القتلى بصفوف قوات العدو خلال اشتباكات جرت اليوم ببلدتي العديسة ومارون الراس (جنوب)، لكنَّ هناك تعتيمًا من العدو”.

وكان حزب الله قد أعلن “خوض اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللين إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية، وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة، وما زالت الاشتباكات مستمرة”.

وأعلن الحزب أن مقاتليه “تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة، واشتبكوا معها وأجبروها على التراجع”، مشيرًا إلى “تنفيذ كمين محكم لقوات نخبة في جيش الاحتلال”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية، منذ إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في جنوبي لبنان، فجر الثلاثاء.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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