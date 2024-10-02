إسرائيل تعلن مقتل أول جنودها في توغل بري جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أول جندي في صفوفه خلال توغل بري جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “النقيب إيتان أوستر (22 عامًا)، قائد فريق في وحدة أغوز، تشكيل الكوماندوز، قُتل في معركة بلبنان”.

وتحدثت حسابات على مواقع التواصل الإسرائيلية عن مقتل جنود في حدث وصفته بـ”الصعب” في جنوبي لبنان.

ونعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجندي القتيل، ونشر مقطعًا مصورًا له.

סרן איתן אוסטר הי״ד נפל הלילה בלבנון. דור של אריות.

מילותיו מפלחות את הלב ומהוות מצפן מוסרי עבור כולנו. חיבוק ענק למשפחתו. עם ישראל מצדיע. pic.twitter.com/UzHdy1KKiw — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) October 2, 2024

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده اشتبكوا مع مقاتلين من مسافة قريبة في جنوبي لبنان، دون تفاصيل.

بينما قال متحدث حزب الله اللبناني محمد عفيفي في تصريح لصحفيين الأربعاء “أوقعنا عددًا كبيرًا من القتلى بصفوف قوات العدو خلال اشتباكات جرت اليوم ببلدتي العديسة ومارون الراس (جنوب)، لكنَّ هناك تعتيمًا من العدو”.

מחסלים מחבלים ומשמידים מתחמי לחימה של חיזבאללה:

תיעוד ראשון של לוחמי חטיבת הקומנדו והצנחנים בדרום לבנון לכל הפרטים👇https://t.co/cCpYyf5kW2 pic.twitter.com/Awlp4tmXfh — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 2, 2024

وكان حزب الله قد أعلن “خوض اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللين إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية، وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة، وما زالت الاشتباكات مستمرة”.

وأعلن الحزب أن مقاتليه “تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة، واشتبكوا معها وأجبروها على التراجع”، مشيرًا إلى “تنفيذ كمين محكم لقوات نخبة في جيش الاحتلال”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية، منذ إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في جنوبي لبنان، فجر الثلاثاء.